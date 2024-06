Il “pacco” Sabiri torna alla Fiorentina e c’è la Salernitana di Sottil che lo vuole in serie B

TuttoSalernitana.com fa il punto sul mercato del club granata dopo l’arrivo di Andrea Sottil e del direttore sportivo Gianluca Petrachi. C’è da integrare una rosa depauperata dalle partenze per fine prestito e per fine contratto di una dozzina di calciatori ma anche dalle tante cessioni che si concretizzeranno a breve. Non è un mistero che per il reparto offensivo la Salernitana abbia pensato a Gennaro Tutino, appena riscattato a titolo definitivo dal Cosenza ma che è destinato a partire dopo la rottura tra il suo agente Giuffredi e la società silana. Per il centrocampo invece piacciono e non poco a Sottil Fabrizio Caligara dell’Ascoli e Abdelhamid Sabiri della Fiorentina, che il tecnico ha avuto modo di studiare ad Ascoli.

Entrambi saranno ceduti dalle rispettive società, il primo dopo la retrocessione in C dei marchigiani, il secondo perchè non rientra nei piani della società viola, e la Salernitana potrebbe farsi avanti per ingaggiare due elementi molto apprezzati da Sottil grazie alla comune militanza proprio ad Ascoli. Caligara è un classe 2000 che ha già tante presenze in B tra Cagliari ed Ascoli: è una mezzala brava negli inserimenti (5 gol nella scorsa stagione in B coi bianconeri) ma capace anche di fare il regista davanti alla difesa. Lo scrive TMW

