È Tess-mania in Serie A, non solo Fiorentina e Atalanta su di lui. Di Marzio: “Ci sono anche Parma e Como”

Qualche giorno fa, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato dell’interesse della Fiorentina per Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Anche l’Atalanta ha messo gli occhi su di lui, rinnovando il duello di mercato con i viola (i due club sono anche su Zaniolo) per il colpo a centrocampo. La valutazione per il centrocampista dei lagunari si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. Gianluca Di Marzio annuncia invece l’interessamento dell’Inter, che non è la sola a volersi aggiudicare le sue prestazioni: su di lui ci sarebbero anche le neopromosse Parma e Como, le quali al momento giudicano eccessive le richieste d’ingaggio, parere condiviso anche dai nerazzurri.

DA BERGAMO: “ZANIOLO? L’ATALANTA NON HA FRETTA DI CHIUDERE A 20 MILIONI. LA FIORENTINA DEVE PRIMA VENDERE”