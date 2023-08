Italiano: “Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così nella conferenza di vigilia della sfida di Conference League contro il Rapid Vienna, ecco le sue dichiarazioni:

“Sono stati due anni davvero importanti e ricchi di soddisfazione e crescita soprattutto per quelli che erano gli obiettivi. Ora parte questa stagione reduci da due finali ed un percorso che ci ha lasciato tantissimo e di questo dobbiamo trarne vantaggi. Sono arrivati giocatori importanti e con il sorriso, con i nuovi possiamo colmare le lacune che avevamo. Cercheremo di migliorare dei numeri e continuare ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni anche se non è semplice.

La Fiorentina ora è candidata alla vittoria finale dopo l’anno scorso, è giusto? Il discorso è che ogni partita è una storia a sè e bisogna ripartire da zero. Sarà un’altra storia perchè domani è importante e si gioca per 180 minuti o più, loro sono più avanti dal punto di vista fisico ma ce la giocheremo come abbiamo fatto con il Twente. Siamo abituati a questi stadi caldi e domani l’ambiente sarà una bolgia e non ci faremo intimorire. Riparte tutto da zero ma il nostro intento è quello di voler far parte dei girone perchè fare l’Europa ti dà tanto e ti fa crescere: noi vogliamo ritornarci.

Che tipo di attaccante è Beltran e domani ci sarà dal primo minuto? Lucas è arrivato con grande entusiasmo: è sorridente anche se è un po’ timidino ancora. Le sue caratteristiche sono quelle di calciatore che sa far male e per farlo capire un po’ più velocemente ai nostri tifosi è un Ciccio Baiano. Cercheremo di metterlo dentro pian pianino ma lui ha una grande voglia di spaccare tutto.

Cosa manca sul mercato? La mie parole nell’ intervista facevano riferimento al fatto che mancano dei giorni alla fine del mercato e prima di dire che sia chiuso al 100% mi sono tenuto quella finestra aperta: il mercato è fino all’ultimo imprevedibile e ricco di sorprese. Sono contento dei nuovi perchè sono arrivati felicissimi di giocare per la Fiorentina ed andiamo avanti con entusiasmo.

