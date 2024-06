Tra volti nuovi e possibili conferme Abdelhamid Sabiri, acquistato dalla Fiorentina nello scorso gennaio, era stato “silurato” da Italiano durante il ritiro estivo a causa di qualche incomprensione. L’Al-Fayha non eserciterà il riscatto di 3 milioni fissato a inizio stagione e il giocatore starebbe spingendo per il suo ritorno a Firenze. Vedremo se sarà una freccia in più nell’arco di Raffaele Palladino. Lo scrive La Nazione.