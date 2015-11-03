Notizie Al Fayha Fiorentina

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Nazione: “Sabiri spinge per tornare alla Fiorentina, l’Al-Fayha non pagherà il riscatto di 3 milioni” 

06 giugno 2024 08:58

Ora è anche ufficiale: Sabiri è un nuovo giocatore dell'Al-Fayha. Lascia la Fiorentina in prestito

07 settembre 2023 18:54

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