“Sabiri via perchè voleva giocare, si presentava svogliato in allenamento. Christensen? Serviva un titolare”

Enzo Bucchioni ha parlato di Sabiri e di Christensen, queste le parole del giornalista a Radio Bruno:

“Sabiri? Quando vuoi creare un gruppo, se c’è un giocatore che fa casino quando non gioca, che si presenta svogliato all’allenamento, può rovinare il gruppo. È la sconfitta di un’idea, deve andare in un posto dove gioca, solo così può andare bene. Se su Terracciano c’erano dei dubbi e doveva arrivare un portiere titolare, è arrivato Christensen, io me lo aspetto titolare. Vorrei un portiere che porti punti. Se hai preso Christensen e non è un titolare allora andava preso un altro, a me dicono che è forte, magari ha bisogno di tempo”

