Altro assente in casa Fiorentina: Sabiri lascia il ritiro per motivi familiari, salterà la partita con il Napoli

Non sarà solo Gudmundsson l'unico assente in casa Fiorentina in vista della partita in programma stasera alle 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte. La Fiorentina ha infatti comunicato che anche Sab...

Non sarà solo Gudmundsson l'unico assente in casa Fiorentina in vista della partita in programma stasera alle 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte. La Fiorentina ha infatti comunicato che anche Sabiri ha lasciato il ritiro della squadra viola per motivi familiari e di conseguenza il calciatore salterà la partita di oggi. Un'altra assenza dunque per Stefano Pioli che però avrà tutto il resto della rosa a disposizione, compreso Lamptey alla prima convocazione