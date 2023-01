TMW, Fiorentina e Sampdoria a colloquio per definire passaggio di Sabiri a Firenze per giugno

La Fiorentina continua a lavorare per regalarsi un ultimo colpo in entrata in questo calciomercato invernale. Nel mirino viola c’è Abdellhamid Sabiri, centrocampista offensivo della Sampdoria: a breve è in programma un incontro tra le due società per provare a chiudere un affare che vedrebbe l’acquisto adesso e il prestito ai blucerchiati fino a giugno. Lo riporta TMW

