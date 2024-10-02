Corriere dello Sport: “Con l’addio di Sabiri e di Infantino, la Fiorentina risparmia 1,3 milioni”

Tra lunedì e martedì, la Fiorentina ha salutato due giocatori considerati esuberi fin dall'inizio dell'estate. Il primo è Abdelhamid Sabiri, che ha firmato per l'Ajman, club degli Emirati Arabi Uniti....

Tra lunedì e martedì, la Fiorentina ha salutato due giocatori considerati esuberi fin dall'inizio dell'estate. Il primo è Abdelhamid Sabiri, che ha firmato per l'Ajman, club degli Emirati Arabi Uniti.L'attaccante classe 1996 si è trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Sabiri, acquistato dalla Sampdoria nel gennaio 2023, non è mai entrato nel progetto viola, finendo subito ai margini e venendo ceduto all'Al-Fayha. Anche Gino Infantino ha lasciato Firenze, trasferendosi all'Al-Ain in Arabia Saudita. L'argentino classe 2003 è partito in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Infantino ha collezionato appena dieci presenze e un assist, rendendo la sua esperienza in viola quasi irrilevante. La Fiorentina si libera così di due stipendi: 0,9 milioni per Sabiri e 0,4 milioni per Infantino, con un risparmio complessivo di 1,3 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/kayode-non-gioca-perche-dodo-e-piu-forte-era-meglio-vederlo-e-investire-20-milioni-per-un-titolare/270442/