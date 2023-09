TMW, Sabiri in Arabia in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Lascia la Fiorentina per l’Al-Fayha

Abdelhamid Sabiri sarà presto un nuovo giocatore dell’Al-Fayha. La Fiorentina infatti, sul proprio canale ufficiale, ha fatto sapere che l’ex Sampdoria è prossimo al trasferimento in Arabia Saudita ed infatti è già partito per andare a sostenere le visite mediche con la sua nuova società, che ha deciso di puntare forte sul marocchino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’operazione tra le parti si concluderà sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Dopo Ghislain Konan, terzino sinistro ivoriano arrivato dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, altro colpo per l’Al-Fayha, che si sta rinforzando in questi ultimi giorni di mercato per cercare di puntare a traguardi ambiziosi. Lo scrive TMW

RETROSCENA SABIRI, A GENOVA NON HA GRADITO IL MANCATO INGRESSO IN CAMPO