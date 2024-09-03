Sabiri risponde a Di Marzio sulla trattativa con il club egiziano: "Meno male che ne sai più di me"
Il marocchino ha risposto direttamente ad un tweet di Gianluca di Marzio che lo dava in trattativa per trasferirsi in Egitto
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 22:33
Il centrocampista della Fiorentina Abdelhamid Sabiri ha smentito poco fa il presunto trasferimento ad un club egiziano rispondendo direttamente al tweet rilanciato sul suo profilo dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio
Di Marzio: “Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore”
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