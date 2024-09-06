Corriere Fiorentino: “Sabiri, la Fiorentina sta valutando se liberarlo a zero. Attende novità dal suo entourage”

La Fiorentina potrebbe dare a Sabiri un indennizzo per liberarlo

La Fiorentina sta valutando se pagare un indennizzo a Sabiri per liberarlo con il cartellino in mano, mentre attendono novità dal suo entourage. Le voci su un possibile interesse dall'Egitto non hanno trovato conferme e altre offerte dall'Arabia sono state rifiutate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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