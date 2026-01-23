23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW riporta: “Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

TMW riporta: “Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito”

Mirko Carmignani

23 Gennaio · 14:17

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 14:17

TAG:

#FiorentinaGenoaSabiri

Condividi:

di

Il giocatore marocchino potrebbe cambiare maglia in questa sessione di mercato per andare al Grifone di De Rossi

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il trequartista viola Abdelhamid Sabiri piace molto al Genoa. De Rossi cerca un nuovo innesto per rafforzare il reparto offensivo ed il giocatore sarebbe ben lieto di trasferirsi in Liguria dove ha militato già ai tempi della Sampdoria. Pioli aveva tentato di rimetterlo in gruppo, ma per Vanoli lui è un esubero e non lo ha mai preso in considerazione per il suo progetto tecnico. La Fiorentina non ostacolerà la cessione anche in prestito, bisognerà vedere se ci sono degli sviluppi futuri in questi ultimi giorni di mercato.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio