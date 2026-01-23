TMW riporta: “Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il trequartista viola Abdelhamid Sabiri piace molto al Genoa. De Rossi cerca un nuovo innesto per rafforzare il reparto offensivo ed il giocatore sarebbe ben lieto di trasferirsi in Liguria dove ha militato già ai tempi della Sampdoria. Pioli aveva tentato di rimetterlo in gruppo, ma per Vanoli lui è un esubero e non lo ha mai preso in considerazione per il suo progetto tecnico. La Fiorentina non ostacolerà la cessione anche in prestito, bisognerà vedere se ci sono degli sviluppi futuri in questi ultimi giorni di mercato.