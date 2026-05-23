"Free Sabiri” scrivono in Marocco mentre la Fiorentina gli paga una vita in vacanza

Il centrocampista viola è sparito dai radar da mesi: appena due presenze stagionali e addio ormai scritto a fine stagione

C’è chi sui social chiede la “liberazione” di Abdelhamid Sabiri e chi, a Firenze, guarda soprattutto ai numeri di una delle operazioni meno produttive degli ultimi anni viola. Il centrocampista marocchino è ormai sparito dai radar della Fiorentina: fuori dal progetto tecnico, lontano dal campo e assente anche dalla quotidianità della squadra.

In stagione Sabiri ha raccolto appena due presenze ufficiali, entrambe risalenti ai primi mesi dell’annata, quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli. Da allora più nulla: nessuno spazio, nessun rilancio e una separazione che appare inevitabile.

L’ex Sampdoria, legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2026, non si allena neppure più con il gruppo. Negli ultimi giorni, come mostrato sui suoi profili social, è stato immortalato a Parigi mentre continua a percepire un ingaggio da circa 1,2 milioni netti a stagione senza aver lasciato alcun segno concreto in maglia viola.

E proprio dai social è arrivato un siparietto che non è passato inosservato. Sotto un suo recente post Instagram, un tifoso gli ha scritto “Free Sabiri”, invocando di fatto la sua liberazione dalla Fiorentina. La risposta del giocatore è stata un eloquente “FR”, abbreviazione di “for real”, cioè “davvero”. Un messaggio che sembra confermare tutta la voglia del centrocampista di chiudere quanto prima un’esperienza viola mai realmente decollata.

A questo punto l’addio estivo appare soltanto una formalità, visto anche il contratto in scadenza il 30 Giugno. E a Firenze, probabilmente, in pochi sentiranno nostalgia di una parentesi costosa e praticamente invisibile.