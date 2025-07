Bucchioni: “Mandragora è un buon giocatore, ma se non rinnova può essere ceduto tranqullamente”

Il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare di vari temi legati alla Fiorentina: “La squadra sta crescendo e sta arrivando ad un buon livello, ma ancora bisogna inserire dei giocatori in grado di completare l’organico di Pioli. I prossimi acquisti non sono da sbagliare perché potrebbero portare la Fiorentina ad un livello ancora più alto, il primo colpo deve essere un centrocampista ed in più qualche esubero va piazzato in fretta.”

Su Sabiri: “Non penso faccia parte del progetto, gioca perché mancano dei pezzi altrimenti non si allenerebbe nemmeno con la Fiorentina. Parliamo di un ragazzo particolare che vuole giocare sempre, se poi ha cambiato testa allora potrà servire perché le doti le ha.”

Su Mandragora: “Buon giocatore, ma se non rinnova non è un problema, può andare tranquillamente perché lo possiamo sostituire e non è un grande dramma.”

Su Dodò: “Lo vedo felice, ha due anni con noi e farei di tutto per tenerlo. Mi auguro rimanga alla Fiorentina e che la società riesca a farlo rinnovare perché lui è una grande priorità per noi.”

Su Fazzini: “Mi piace tanto perché non è mai banale, sa cosa fare ed è attento al gioco. Lo considero un grande colpo e in quella posizione può diventare come Reijnders.”