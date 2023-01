TMW, Fiorentina e Sampdoria si parleranno nel pomeriggio per definire Sabiri a Firenze da giugno

La Fiorentina non molla la presa su Abdelhamid Sabiri, con l’obiettivo del club gigliato che è quello di chiudere ora e lasciare il giocatore alla Sampdoria fino al termine della stagione. Esterno marocchino classe ’96, con 4 milioni più bonus l’operazione può andare in porto: nel pomeriggio di oggi, secondo quanto raccolto da TMW, previsti altri contatti tra Fiorentina e Sampdoria per provare a definire l’affare. Lo riporta TMW

