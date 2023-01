Sarri recrimina: “Lazio stanca, noi avevamo giocato martedi mentre la Fiorentina aveva giocato sabato”

Mezzo passo falso per la Lazio che pareggia in casa contro la Fiorentina, queste le parole a Dazn del tecnico biancoceleste a Dazn Maurizio Sarri:

“Mancata attenzione della linea difensiva? Io penso che la nostra linea difensiva stasera ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi. Abbiamo fatto bene in una partita in cui eravamo meno lucidi, abbiamo perso tanti palloni riconquistati. Sono contato che la squadra abbia sofferto senza mollare e ha provato a vincerla fino alla fine. Abbiamo sprecato tutti i palloni che abbiamo conquistato sulla nostra trequarti, è diventata dura rialzarsi s non gettando Felipe Anderson mandando a correre con Milenkovic. Non avevamo le energie dell’ultima partita, ci può stare perchè noi abbiamo giocato martedì la fiorentina sabato. Un giorno di riposo in più fa comodo. La squadra dal punto di vista dell’atteggiamento ha cercato di vincerla fino alla fine

Immobile? Vediamo, mi sembra che sia entrato anche in maniera discreta. Pensavo fosse più in difficoltà, è andato vicino al gol e mi è sembrato a livelli discreti”

Corsa Champions? Che vuoi che ti dico? Ci sono quattro squadre a parti punto. Miracolo? Io non cambio mai idea nel senso che sono convinto che ci sono squadre più attrezzate di noi per questo traguardo”

