PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ MERAVIGLIOSO, MILENKOVIC SI MANGIA GOL VITTORIA

Terracciano 6 Non può nulla sul gol, non compie altre parata di rilievoDodò 6,5 Finalmente una partita che inizia a far intravedere il suo livello, solido in fase difensiva, incisivo in fase offensiva...

Terracciano 6 Non può nulla sul gol, non compie altre parata di rilievo

Dodò 6,5 Finalmente una partita che inizia a far intravedere il suo livello, solido in fase difensiva, incisivo in fase offensiva. Deve essere solo che l'inizio

Milenkovic 5 Colpevole di essersi fatto sorprendere sul gol di Casale, il resto della gara è una lotta continua con alterne fortune. Si mangia un gol clamoroso all'ultimo secondo

Ranieri 6,5 In tanti hanno storto il naso quando hanno visto il suo nome tra i titolari ma il giovane viola classe 99 fa una gara degna di nota, meriterebbe mezzo voto in più ma anche lui sul gol subito può fare decisamente meglio. Utile e preciso anche nella manovra e nel giro palla con il suo sinistro educato. Diversi interventi molto utili in difesa dove toglie la palla agli attaccanti della Lazio, anche su Immobile

Biraghi 5,5 Una partita in cui fase difensiva cerca di fare quello che può quando Felipe Anderson decide di non bullizzarlo tecnicamente, nella fase offensiva è praticamente nullo ma c'è stata poca occasione di scendere

Amrabat 6 Qualche errore di troppo in fase di impostazione ma è sempre importante quando deve togliere la palla agli avversari con pressione e ferocia

Bonaventura 6,5 Il gol di Nico Gonzalez nasce dai suoi piedi con una giocata che parte da lontano, fosforo e regia tecnica di tutta la manovra. Quando gli dai la palla, sai di metterla in banca

Barak 6 Si muove tanto ed è vivace al contrario delle sue ultime apparizione, gli manca la giocata giusta a coronare tante sue azioni

Nico Gonzalez 7 Giocatore di livello superiore rispetto ai suoi compagni di squadra e si vede, tante giocate giuste e un grandissimo gol da vedere e rivedere. Sa quello che deve fare, quando farlo e come farlo

Kouamè 5,5 Impreciso, pasticcione, mai pulito tecnicamente. La paura è che dopo il grande inizio, stiano emergendo tutti i suoi limiti tecnici

Jovic 5,5 Non è una grande partita la sua ma si è sacrificato molto, questo è un passo in avanti rispetto alle ultime partite (e non solo). Con la palla tra i piedi sbaglia raramente scelta e giocata. Speriamo sia solo l'inizio di un cammino importante di crescita e ripresa

Saponara 6,5 Entra nel secondo tempo e fa diverse giocate in cui salta il suo diretto avversario, avrebbe anche preso un rigore ma c'era fuorigioco. Se fosse stata altrettanto bravo nella conclusione sarebbe stata una grandissima gara

LE PAROLE DI PRADE' A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/prade-brekalo-ci-puo-dare-brillantezza-contiamo-su-jovic-e-cabral-speriamo-ci-diano-risultati/200395/