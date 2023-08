Barone: “Nico non è in vendita. Nessuna offerta per Amrabat. Sabiri? Notizia inventata”

Le parole del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a Sky prima del fischio d’inizio di Rapid Vienna-Fiorentina:

“Nico Gonzalez? Anche oggi è arrivata un’altra offerta del Brentford ma Nico è un giocatore importante per la Fiorentina e per il calcio italiano: Nico non è in vendita e non sarà in vendita perchè dobbiamo giocare un gran campionato.

Jovic e Amrabat? Sono delle scelte che stiamo facendo. Non abbiamo ricevuto offerte per Sofyan e vedremo. Se ci sono giocatori non contenti noi li possiamo accontentare. Stiamo a vedere il mercato per loro e se arrivano delle offerte.

Sabiri? Non c’è niente di vero, notizia inventata e non va bene. Ha un piccolo fastidio e sta lavorando per essere disponibile domenica.

Ambizione? Dobbiamo giocare questa partita delicata per passare il turno. Le partite vanno giocate una alla volta. Siamo sempre pronti per qualsiasi cosa succeda sul mercato e ringraziamo tutti se sono interessati ai nostri giocatori.”

