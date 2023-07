Oggi contro il Catanzaro, Italiano punta sul 4-2-3-1: Parisi e Sabiri i due osservati speciali

L’idea di Vincenzo Italiano è chiara: compensare il minutaggio dei suoi calciatori da un’amichevole all’altra. Il livello stasera resterà piuttosto alto. Dopo il Parma ecco il Catanzaro in arrivo al Viola Park. La squadra di Vivarini è reduce da un campionato di Serie C stellare e si appresta a disputare una serie cadetta da protagonista. Gara anticipata alle 18.45 (era in programma alle 20), le porte resteranno chiuse per media e tifosi ed è confermata la diretta televisiva su Dazn. I tifosi viola hanno già manifestato il loro malcontento per non poter accedere al centro sportivo. L’amicizia tra i sostenitori di Fiorentina e Catanzaro è una delle più storiche e salde in Italia. L’occasione di un’amichevole estiva era stata accolta con grande favore dalle due tifoserie. Ma non c’è stato niente da fare. Tornando al campo, continueranno gli esperimenti di Vincenzo Italiano. Fermo restando che il sistema di gioco scelto sembra chiaro.

Non si deroga dal 4-2-3-1, almeno che il mercato non lo convinca a tornare all’antico amore del 4-3-3. Ad oggi non sembrano essercene i presupposti. Per togliere il trequartista ed inserire una mezzala in più c’è bisogno di un centravanti diverso rispetto a Jovic e Cabral. Aspetto, questo, da analizzare a fine mercato. Si riparte dagli interpreti della scorsa stagione con Sabiri, Parisi ed Arthur che proveranno ad aggiungere qualità alla rosa. Sicuri di giocare i primi due, mentre ci sono molti più dubbi sulla presenza del centrocampista brasiliano che ha iniziato ad allenarsi con i compagni soltanto venerdì sera. Salutato Igor, anche Terzic è ormai di fatto un ex. L’esterno serbo non giocherà, così come gli infortunati Pierozzi e Barak. Incertezza su Sottil, che da inizio ritiro sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato. Gli appuntamenti sono fitti, le amichevoli poste a breve distanza sono state una richiesta dello stesso Italiano: sono l’allenamento migliore. Lo scrive La Nazione.

