Da Genova: concorrenza del Bologna per Sabiri. Offerto Van Hooijdonk alla Sampdoria

Possibile asse di mercato fra Bologna e Sampdoria. Stando quanto riportato da Il Secolo XIX, gli emiliano hanno manifestato interesse per due calciatori blucerchiati: Tommaso Augello e Abdelhamid Sabiri. Per aprire le trattative con la Samp il Bologna ha già provato a mettere sul piatto l’attaccante Sydney Van Hooijdonk, oggi in prestito all’Heerenveen. Dunque, c’è concorrenza per la Fiorentina per il centrocampista marocchino.