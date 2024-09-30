Ora è ufficiale, Sabiri saluta la Fiorentina: passa all'Ajman Club in prestito con diritto di riscatto
Il centrocampista lascia la Fiorentina e ricomincia dagli Emirati Arabi: passa all'Ajman Club in prestito con diritto di riscatto
Abdelhamid Sabiri è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ajman Club, trasferendosi dalla Fiorentina agli Emirati Arabi in prestito con diritto di riscatto dopo essere stato escluso dal progetto tecnico dei viola. Il club ha rilasciato un comunicato, rendendo noti i dettagli dell'operazione:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdelhamid Sabiri all’ Ajman Club".
Orlando: “Qualcuno a Firenze rimpiange Italiano. La Fiorentina fatica, era stata abituata alle finali”
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