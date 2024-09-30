Orlando: "Qualcuno a Firenze rimpiange Italiano. La Fiorentina fatica, era stata abituata alle finali"

L'ex calciatore viola, ai microfoni di TMW Radio, ha così commentato le prestazioni di Fiorentina, Atalanta e Bologna

L'ex calciatore viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, dove si è soffermato sulle prestazioni del Bologna di Vincenzo Italiano e sulle prestazioni poco brillanti di Atalanta e Fiorentina. Queste le sue parole:

"L'Atalanta è una sorpresa perché è partita male, per via degli infortuni e una difesa perforabile. Faccio i complimenti a Italiano invece, perché dopo l'anno scorso è andato sulla panchina più difficile e piano piano sta imponendo il suo gioco. Difficile possa centrare di nuovo la Champions ma con Italiano, dove a Firenze qualcuno lo rimpiange, possono fare molto bene. La Fiorentina ora sta faticando ma era stata abituata comunque a due finali europee di fila e non solo"

Proprietario The News Saints ottimista: “L’obiettivo sono i quarti di Conference. Poi Europa e Champions”

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