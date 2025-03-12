Ulivieri difende Palladino: "Le critiche sono ingiuste, sta facendo una stagione buonissima a Firenze"

Il presidente dell'associazione allenatori ha difeso l'operato del mister viola Raffaele Palladino delle ultime settimane

A Radio Bruno ha parlato l'ex allenatore del Bologna e presidente dell'associazione allenatori Renzo Ulivieri che ha difeso il tecnico viola Palladino: "Sta facendo una buonissima stagione perché la squadra si trova in un'ottima posizione di classifica e domani giocherà una gara importantissima per il futuro europeo, ma sono sicuro che si riprenderà dopo questa flessione che è fisiologica perché Raffaele ha bisogno di tempo per mettere a posto le sue idee e per farle capire ai giocatori. A gennaio ne sono arrivati diversi, quindi non si può pretendere che vengano inseriti al massimo tutti subito perché è impossibile, ma Palladino troverà il modo per far quadrare la situazione perché è un ottimo tecnico e conosce il calcio molto bene. La squadra è in linea con i suoi obiettivi, le critiche a lui sono troppo dure ed ingiuste."