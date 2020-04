“Piano B per il calcio italiano? Da uomo di calcio – ha detto Ulivieri a Lady Radio – dico che la classifica debba venire dall’evento sportivo, se poi devo devo dire la mia, darei lo scudetto alla Fiorentina (scherza, ndr). Panchina Viola in passato? Me l’avevano già offerta ed era tutto fatto, ma all’epoca avevo ancora il contratto con il Bologna: lì però mi dissero, purtroppo, che non avrei potuto rescindere con i rossoblù”.