Ulivieri: "Pioli mi ha detto che sta lavorando tanto. Fiorentina molto sfortunata con Cagliari e Roma"

Tante cose non girano nel verso giusto, certe situazioni possono creare dei problemi psicologici ai giocatori, che però devono sapere che dietro hanno un grande allenatore e tifosi

Renzo Ulivieri è intervenuto ai margini della presentazione del libro "Ci chiamavano sciacalli" di Carlo Pallavicino, parlando della situazione in casa Fiorentina: "Pioli mi ha detto che sta lavorando tanto. Secondo me serve lavorare sulla testa dei calciatori e Stefano è bravo in questo. Poi anche su altro ovviamente, ma fondamentalmente serve lavorare sulla testa dei giocatori. Questa Fiorentina è stata anche molto sfortunata come a Cagliari o contro la Roma dove ha colpito un palo e una traversa. Tante cose non girano nel verso giusto, certe situazioni possono creare dei problemi psicologici ai giocatori che però devono sapere che dietro hanno un grande allenatore e tifosi. Pioli è certamente l'uomo giusto per risollevare questa Fiorentina".