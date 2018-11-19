Ulivieri: “Mi accordai con Cecchi Gori, poi non andò bene. Mi sarebbe piaciuto allenare la Fiorentina”
L’ex allenatore del Bologna, prossimo avversario viola, Renzo Ulivieri, ha parlato ai microfoni Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:“Ai tempi di Cecchi Gori era in ponte un mio trasferime...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 16:15
L’ex allenatore del Bologna, prossimo avversario viola, Renzo Ulivieri, ha parlato ai microfoni Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:
“Ai tempi di Cecchi Gori era in ponte un mio trasferimento a Firenze, mi sarebbe piaciuto allenare la Fiorentina poi non se ne fece di niente perché non mi lasciarono partire da Bologna. La gara? Aperta a tutti i risultati, Pioli ha molta fiducia nei suoi giocatori”.