Ulivieri a 30°Minuto: "Pioli non all'altezza dei predecessori, toccato sul lato umano.."

Le parole di Renzo Ulivieri a 30° Minuto, trasmissione condotta da Simon Pagnini: “E’ normale che una città e una tifoseria come

Le parole di Renzo Ulivieri a 30° Minuto, trasmissione condotta da Simon Pagnini: “E’ normale che una città e una tifoseria come quella viola possano criticare l’allenatore, così come è normale la posizione della tifoseria che si è schierata dalla parte di Pioli. Con Prandelli, Montella e Sousa la Fiorentina ha fatto divertire, Pioli non ha avuto una squadra all’altezza dei suoi predecessori ma stava cercando di cambiare la mentalità della squadra. Se prima era stato bravo a fare la gara sugli avversari, da gennaio ha cercato di imporlo, segnando tanti gol ma allo stesso tempo subendoli”.