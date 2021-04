Ulivieri svela un retroscena: “Io alla Fiorentina? Mi presi due no da due presidenti in un colpo solo”

“Avevo già incontrato Cecchi Gori – ha svelato Renzo Ulivieri al Corriere dello Sport -, eravamo già d’accordo su tutto, la la presidente della Fiorentina dissi che sarebbe stato lui a dover avvertire Gazzoni. Mi rispose si no e allora glielo chiesi io. In pratica presi due no da due presidenti in un colpo solo. Non ho rimpianti”.

