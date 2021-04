Se Vlahovic parte Belotti è l’alternativa. Il Torino chiede 30 milioni, occhio a Roma e Milan

Se il prolungamento di Vlahovic non dovesse arriva il suo addio però diventerebbe inevitabile e a quel punto la Fiorentina dovrebbe prendere in considerazione un piano alternativo. E qui entrerebbe in scena Belotti che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il centravanti non ha ancora raggiunto intesa con il suo club. La valutazione del Torino è sui 30 milioni di euro. Anche qui la concorrenza non manca visto che piace a Milan e a Roma. Lo scrive Repubblica.

