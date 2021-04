Vlahovic ora vale 50 milioni. Rinnovo? Ingaggio da 2,5 milioni più bonus e clausola rescissoria

Vlahovic e la Fiorentina, prove di intesa, con Belotti sullo sfondo. Per tenerlo serve una squadra forte e un ingaggio da top. Il problema resta il contratto in scadenza nel giugno 2023, che non dà molte certezze alla Fiorentina. I viola possono garantire a Dusan una maglia da titolare, cercando di costruire una squadra competitiva in grado di mettersi alle spalle queste stagioni. Oggi Vlahovic guadagna poco meno di un milione di euro e di sicuro la Fiorentina sa che deve alzare e di tanto il suo ingaggio. Arrivare insomma a 2,5 milioni aggiungendo qualche bonus. La sua valutazione è già salita a 50 milioni di euro. Nel caso per arrivare a un accordo può essere anche presa in considerazione l’ipotesi di una clausola rescissoria, soddisfacente. In Italia Milan e Roma sono le squadre pi interessate. Il pericolo maggiore arriva dall’estero, in particolare dal Borussia Dortmund. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, IACHINI: “OCCASIONI ATALANTA IN OFFSIDE. PER ME TROPPE TRASFERTE. CALLEJON PROBLEMA DI CONDIZIONE”