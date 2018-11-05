Ulivieri: "Sousa dice che vuole la Roma? Noi allenatori italiani non avremmo mai fatto così"
Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto a Sky per parlare della questione Paulo Sousa, che ha ha dichiarato apertamente di voler allenare la Roma: "Noi tecnici italiani non siamo...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 16:57
Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto a Sky per parlare della questione Paulo Sousa, che ha ha dichiarato apertamente di voler allenare la Roma: "Noi tecnici italiani non siamo abituati a fare dichiarazioni di questo genere e quindi un po’ sorprende perchè ripeto, è una cosa non scritta che tra noi allenatori italiani non facciamo".