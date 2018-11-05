Ulivieri: "Sousa dice che vuole la Roma? Noi allenatori italiani non avremmo mai fatto così"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto a Sky per parlare della questione Paulo Sousa, che ha ha dichiarato apertamente di voler allenare la Roma: "Noi tecnici italiani non siamo...

A cura di Redazione Labaroviola 05 novembre 2018 16:57

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