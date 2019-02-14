Ulivieri: "Pioli allenatore da imitare, interpreta il calcio del futuro"

Renzo Ulivieri, presidente dell' A.I.A, ha parlato così della Fiorentina a Tele Iride:"Il calcio che vuole proporre Stefano Pioli non è un calcio semplice. La Fiorentina è una squadra molto giovane ed...

Renzo Ulivieri, presidente dell' A.I.A, ha parlato così della Fiorentina a Tele Iride:

"Il calcio che vuole proporre Stefano Pioli non è un calcio semplice. La Fiorentina è una squadra molto giovane ed è anche molto altalenante perché alterna periodi di grande calcio ad altri rivedibili. L'allenatore sta pensando al futuro, riesce talvolta ad esaltare altre meno. Pioli incarna alla perfezione i valori di questa città e la filosofia di questa squadra. Nel corso del tempo ha cambiato molto il modo di preparare le partite. Io quando faccio i corsi faccio vedere moltissime partite di Pioli perché secondo me si è evoluto rispetto a quando preparava le partite secondo il modo di giocare degli avversari. Lui oggi interpreta il calcio del futuro ed è un tecnico di assoluto valore".