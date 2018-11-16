Ulivieri: "Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e..."

Renzo Ulivieri a Stadio: «Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e un po’ di spettacolo. E credo che queste sue cose la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2018 13:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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