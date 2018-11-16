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Ulivieri: "Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e..."

Renzo Ulivieri a Stadio: «Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e un po’ di spettacolo. E credo che queste sue cose la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2018 13:24
Ulivieri: "Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Renzo Ulivieri a Stadio: «Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e un po’ di spettacolo. E credo che queste sue cose la Fiorentina le possa realizzare. Simeone? Serve pazienza quando non arrivano le reti. Potrebbe pensare che stando lontano dalla porta sia più difficile trovare il gol, invece ne farà tanti proprio giocando così»

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