Montella: "Un ct part-time? Ulivieri non lo permetterebbe mai. Ora penso solo al Milan"

Vincenzo Montella, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presente ed al futuro della nazionale italiana: "Un commissario tecnico part-time per la Nazion...

Vincenzo Montella, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presente ed al futuro della nazionale italiana: "Un commissario tecnico part-time per la Nazionale? Non penso che Ulivieri lo permetta, gli piace dare posti di lavoro a più persone possibili".

Prosegue ricordano un episodio del passato: "Con Lippi, quando non ero tesserato per nessuno, abbiamo fatto una chiacchierata, c’è stato uno scambio di vedute che è stato utilissimo per me".

E conclude con un pensiero sul suo momento personale: "Ora alleno il Milan, ho tutta la concentrazione possibile su questa opportunità".