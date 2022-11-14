Ulivieri su Gonzalez: "Ci sta pensare al Mondiale. Se preso bene si farà perdonare, lo torrei"
Durante l'intervista concessa a TMW a margine della presentazione del libero "Allenatori d'Italia", Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è tornato a parlare del caso Nico...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 21:52
Durante l'intervista concessa a TMW a margine della presentazione del libero "Allenatori d'Italia", Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è tornato a parlare del caso Nico Gonzalez in casa Fiorentina:"Non lo so, oggi sarei stato più riflessivo. Ai miei tempi sarei stato meno pacato. Cessione gennaio? È un giocatore molto bravo, ci sta che un giocatore possa pensare al Mondiale. Se viene preso per il verso giusto, renderà tutto quello che ha fatto mancare in questo periodo. Io lo terrei".
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