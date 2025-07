Ulivieri: “Non è la Fiorentina ad aver lasciato Sottil, lui non si è voluto far riconfermare”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri, è intervenuto su Italia 7 durante il ‘Salotto Viola’. Ulivieri sulla Fiorentina ha voluto esprimersi così: “Spetta alla società intervenire per muovere il mercato e liberarsi di quei giocatori non considerati utili al progetto”.

L’ex allenatore ha voluto tirare le orecchie a Sottil dicendo: “E’ stato messo alla prova. Non è la Fiorentina che ha deciso di fare a meno di Sottil, è lui che ha scelto di non farsi confermare”. Infine ha voluto sottolineare le situazioni contrattuali che sono in fase di rinnovo: “Se c’è da fare una trattativa con un giocatore per allungare il suo impegno con la maglia viola credo sia giusto portarla avanti”.