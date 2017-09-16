Sentite Ulivieri: ''Fiorentina e Bologna sono allo stesso livello. Thereau e Palacio? L'età non conta''

Renzo Ulivieri ha parlato a La Repubblica, edizione di Bologna: “Palacio e Thereau sono due ottimi giocatori e non guarderei l’età nel loro caso. L’argentino è perfetto per il Bologna e con il Napoli...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2017 14:59

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