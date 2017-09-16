Sentite Ulivieri: ''Fiorentina e Bologna sono allo stesso livello. Thereau e Palacio? L'età non conta''
Renzo Ulivieri ha parlato a La Repubblica, edizione di Bologna: “Palacio e Thereau sono due ottimi giocatori e non guarderei l’età nel loro caso. L’argentino è perfetto per il Bologna e con il Napoli...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 14:59
Renzo Ulivieri ha parlato a La Repubblica, edizione di Bologna: “Palacio e Thereau sono due ottimi giocatori e non guarderei l’età nel loro caso. L’argentino è perfetto per il Bologna e con il Napoli ha fatto una gran partita. Il Bologna non è una squadra di prima fascia, ma del resto non lo è nemmeno la Fiorentina. I viola e i rossoblu sono allo stesso livello, ma a Firenze vogliono ancora vincere e ai bolognesi il risultato interessa meno del gioco”.