Queste le parole rilasciate in un’intervista a Il Tirreno da Renzo Ulivieri presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio: “Annullare il campionato mi sembra l’opzione più estrema. Spero che la Serie A si concluda in maniera regolare giocando anche dopo il 30 giugno per terminare tutte le gare. Oggi i club ce vogliono spingere per ripartire non hanno capito la gravità della situazione”.