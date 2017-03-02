Ulivieri: "Atalanta terza forza del campionato, ma la mia viola..."
Il presidente dell'AssoAllenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato all'Eco di Bergamo della gara di domenica tra Atalanta e Fiorentina: "La squadra di Gasperini è la terza forza del campionato - ha detto -...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2017 16:41
Il presidente dell'AssoAllenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato all'Eco di Bergamo della gara di domenica tra Atalanta e Fiorentina: "La squadra di Gasperini è la terza forza del campionato - ha detto - ma contro la mia Fiorentina devono stare attenti all'approccio, perché la squadra di Sousa parte sempre forte".