Ulivieri: "Atalanta terza forza del campionato, ma la mia viola..."

Il presidente dell'AssoAllenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato all'Eco di Bergamo della gara di domenica tra Atalanta e Fiorentina: "La squadra di Gasperini è la terza forza del campionato - ha detto -...

A cura di Redazione Labaroviola 02 marzo 2017 16:41

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