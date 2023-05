Ulivieri crede nella Fiorentina in Coppa Italia: “Ha già dimostrare che in gara secca può fare qualsiasi cosa”

Il presidente dell’assoallenatori, Renzo Ulivieri ha così parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Dopo alcuni passi falsi iniziali si è risollevata, bravo Italiano a cambiare e pure ad adattarsi alle difficoltà che ha incontrato, sicuramente quest’anno gli è servito per crescere. La difesa alta è un rischio calcolato, del resto è il dna del tecnico. La Conference League è una manifestazione leggera, facile, non ci sono big. In Coppa Italia per i viola sarà più dura contro una squadra molto forte, che sta recuperando tutti i suoi attaccanti. Ma la Fiorentina ha già dimostrato che in una gara secca può fare qualsiasi cosa”.