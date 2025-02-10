Ulivieri: "Palladino ha il senso della flessibilità, è un tecnico di grandi idee"

Il Presidente dell'AIAC ha elogiato il tecnico viola per come sta dirigendo la squadra in questo campionato

Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, si è così espresso al Corriere Fiorentino sulla partita di stasera tra l’Inter e la Fiorentina: “Non sono granché sorpreso dal risultato di giovedì, almeno dopo aver visto il primo quarto d’ora. I nerazzurri erano piantati in terra e quelli viola arrivavano sempre prima sul pallone: sono stati un esempio di compattezza. È stato un piacere guardargli anche perché sono tifoso fiorentino da quando sono bambino. E sulla gara di stasera dico che da partita a partita le cose cambiano: cambia la condizione dei giocatori, l’atteggiamento degli avversari, il contesto psicologico.

Palladino sa cambiare a seconda delle situazioni, lui è uno sveglio. Al corso di Coverciano ho visto tanti allenatori già sicuri di loro stessi: “Puoi anche smettere di venì” ho detto a qualcuno. Lui invece è diverso, ha il senso della flessibilità. Champions? È possibile ma diciamolo piano, sennò si fa del male alla squadra”.

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