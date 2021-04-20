Ulivieri: "Juventus, Milan ed Inter saranno escluse dalla Serie A. I bianconeri hanno vinto facendo molti debiti"

Ulivieri è sicuro, Juve, Inter e Milan saranno escluse dalla Serie A

"Juve, Inter e Milan esclusi dalla Serie A? Credo verrà fatto, forse non da quest'anno". Lo ha detto Renzo Ulivieri, numero uno dell'Assoallenatori su Radio1 Rai. “È una porcheria nei confronti del sistema calcio, anche ai livelli inferiori, pensata per delle squadre che hanno sbagliato tutto nella gestione delle società - ha aggiunto - È una porcheria dal punto di vista sportivo e alla lunga si rivelerà tale anche da quello economico. La Juve ha vinto molti campionati perché si è organizzata meglio, perché ha speso più soldi ma anche perché ha fatto molti debiti. Negli ultimi tre anni hanno fatto errori gravissimi indebitando la società".

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