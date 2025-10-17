17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:25

Ulivieri su Pioli: "Ha trovato l'obiettivo giusto, ridare alla squadra quelle certezze che ha perso"

Ulivieri su Pioli: “Ha trovato l’obiettivo giusto, ridare alla squadra quelle certezze che ha perso”

17 Ottobre · 16:17

ACF FiorentinaPioliulivieri

Renzo Ulivieri ha commentato il momento della Fiorentina, in particolare dell’allenatore Pioli, in vista della sfida la Milan

Ai microfoni di RadioFirenzeViola è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, per parlare dell’attualità in casa Fiorentina“Pioli mi ha detto che è un momento in cui lavorare molto sulla testa dei giocatori. Se pareggi partite che meriti di vincere come a Cagliari, o perdi quelle che meriti di pareggiare come contro la Roma, perdi certezze, quindi credo che Pioli abbia trovato l’obiettivo giusto, ovvero far ritrovare certezze sul piano psicologico alla squadra”.

Sullo staff: “Dà consigli ma l’allenatore deve essere rigido, ed è lui che decide alla fine. Le prossime tre? Non sono facili, anche se il Bologna è in un momento difficile ma sta recuperando un po’ di morale ed è già una squadra”.

