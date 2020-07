Ulivieri: “Parlare adesso di un nuovo allenatore è una scelta folle. Concentrazione sulla salvezza”

“Una follia parlare ora di De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina”. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a ‘Radio Bruno Toscana’, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori. “Da tifoso dico che parlare di certe cose adesso, non avendo neanche guadagnato la matematica salvezza, è una follia – ha detto Ulivieri -. Così sembra davvero di volersi candidare a una lotta per non retrocedere”.