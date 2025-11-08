8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ulivieri non ha dubbi: “Vanoli grande studioso, può essere l’allenatore giusto per la Fiorentina”

Rassegna Stampa

Ulivieri non ha dubbi: “Vanoli grande studioso, può essere l’allenatore giusto per la Fiorentina”

Redazione

8 Novembre · 09:49

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 09:49

TAG:

Fiorentinaulivieri

Condividi:

di

"Tatticamente la persona giusta perché è flessibile"

Renzo Ulivieri, presidente dell’assoallenatori e ‘maestro’ nei corsi a Coverciano anche del nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha così parlato al Corriere Fiorentino:  “Quando allenavo a Parma ero in affitto da lui, pagavo regolarmente ma venne a giocare la Coppa Italia con la Fiorentina e… mi fece gol, da quel momento mi sta antipatico – racconta ridendo Renzo Ulivieri – come allenatore ha avuto giudizio nel gestire la sua carriera, facendo esperienze che gli permettessero di fare un passo alla volta. È un tecnico che si fa intendere. Tatticamente è la persona giusta perché è flessibile, lo ha dimostrato nel Torino, partendo dai dettami di Juric ma poi adeguandosi alla rosa. Un pregio? È un grande studioso e ha capito che prima ancora di un calcio fine a se stesso, o all’allenatore, serve un gioco redditizio in termini di risultati e punti. Può essere quello giusto per la Fiorentina”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio