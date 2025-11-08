Ulivieri non ha dubbi: “Vanoli grande studioso, può essere l’allenatore giusto per la Fiorentina”

Renzo Ulivieri, presidente dell’assoallenatori e ‘maestro’ nei corsi a Coverciano anche del nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha così parlato al Corriere Fiorentino: “Quando allenavo a Parma ero in affitto da lui, pagavo regolarmente ma venne a giocare la Coppa Italia con la Fiorentina e… mi fece gol, da quel momento mi sta antipatico – racconta ridendo Renzo Ulivieri – come allenatore ha avuto giudizio nel gestire la sua carriera, facendo esperienze che gli permettessero di fare un passo alla volta. È un tecnico che si fa intendere. Tatticamente è la persona giusta perché è flessibile, lo ha dimostrato nel Torino, partendo dai dettami di Juric ma poi adeguandosi alla rosa. Un pregio? È un grande studioso e ha capito che prima ancora di un calcio fine a se stesso, o all’allenatore, serve un gioco redditizio in termini di risultati e punti. Può essere quello giusto per la Fiorentina”.