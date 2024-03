Fiorentina, serve una scossa, di questo passo sta mettendo a rischio l’Europa. Viaggia ad una media bassa 

Il punto e la difesa blindata sono due buone notizie che Italiano si porta dietro dalla sfida contro il Torino. Certamente, c’è comunque poco da sorridere. La squadra di Vincenzo Italiano sta mettendo a rischio l’Europa, anche in caso di 5 posti. Il motivo? Con 42 punti in 27 partite la Fiorentina viaggia a una media di 1,55 punti-partita che in fondo alle 38 giornate di campionato porterebbe a 59 punti totali. Appena 3 in più rispetto ai 56 conquistati l’anno scorso e comunque 4 in meno rispetto ai 63 con cui la Roma (sesta) si prese l’ultimo posto in Europa League. I numeri parlano chiaro e anche se Italiano insiste nel voler migliorare rispetto all’anno scorso, il problema è che le avversarie corrono e chi si ferma…è perduto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

