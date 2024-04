Gazzetta: “Fiorentina stanca, broncio per il periodo privo di luce e testa a giovedì” 

La prestazione della squadra di Italiano impone solo una cosa: puntare alle coppe, Coppa Italia o Conference che sia. Il decimo posto in campionato non lascia tante speranze per l’Europa. Il broncio dato da un periodo privo di luce e con la testa a giovedì. Il Genoa esce da Firenze con un’ottima prestazione, la Fiorentina vede nella gara di giovedì un match sempre più fondamentale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

