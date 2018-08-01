Amoruso: "13mila abbonamenti? Per fede, non per fiducia. Non siamo attrezzati per EL"

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:“Abbonamenti? Se sono 13mila è per un fatto di fede, non di fiducia. La Fiorentina rappresenta molto per la ci...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2018 21:48

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