Amoruso: "13mila abbonamenti? Per fede, non per fiducia. Non siamo attrezzati per EL"
L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:“Abbonamenti? Se sono 13mila è per un fatto di fede, non di fiducia. La Fiorentina rappresenta molto per la ci...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 21:48
L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:“Abbonamenti? Se sono 13mila è per un fatto di fede, non di fiducia. La Fiorentina rappresenta molto per la città di Firenze e per i suoi tifosi. Allo stadio ci saranno tante persone anche se non si potrà lottare per l’Europa League: le rivali si sono rinforzate molto“.