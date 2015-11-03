Notizie Amoroso Fiorentina

Amoroso: “La doppietta alla Fiorentina ha cambiato la mia carriera in Italia”
18 febbraio 2026 10:37
Amoroso: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Ha voglia, grinta e personalità, incarna il DNA Viola"
07 novembre 2025 15:49
Amoroso: "Pioli è a rischio esonero, quando le cose non vanno paga l'allenatore"
14 ottobre 2025 18:52
C. Amoroso: "Troppi investimenti su calciatori vecchi. Cecchi Gori? Fu tradito dalle stanze del potere"
29 aprile 2021 13:30
Amoroso: "La Fiorentina delle ultime partite fa ben sperare. Causa delle difficoltà? Troppi giocatori esperti"
26 aprile 2021 21:17
Amoroso: "Difficile raggiungere l'Europa. Montella ora ha sicurezza. Castrovilli e Chiesa.."
10 ottobre 2019 08:29
Amoruso: "13mila abbonamenti? Per fede, non per fiducia. Non siamo attrezzati per EL"
01 agosto 2018 21:48
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