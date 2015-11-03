Notizie Amoroso Fiorentina

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Amoroso: “La doppietta alla Fiorentina ha cambiato la mia carriera in Italia”

18 febbraio 2026 10:37

Amoroso: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Ha voglia, grinta e personalità, incarna il DNA Viola"

07 novembre 2025 15:49

Amoroso: "Pioli è a rischio esonero, quando le cose non vanno paga l'allenatore"

14 ottobre 2025 18:52

C. Amoroso: "Troppi investimenti su calciatori vecchi. Cecchi Gori? Fu tradito dalle stanze del potere"

29 aprile 2021 13:30

Amoroso: "La Fiorentina delle ultime partite fa ben sperare. Causa delle difficoltà? Troppi giocatori esperti"

26 aprile 2021 21:17

Amoroso: "Difficile raggiungere l'Europa. Montella ora ha sicurezza. Castrovilli e Chiesa.."

10 ottobre 2019 08:29

Amoruso: "13mila abbonamenti? Per fede, non per fiducia. Non siamo attrezzati per EL"

01 agosto 2018 21:48

Amoruso: ''La prestazione fisica della Fiorentina mi preoccupa. Inutile andare a mille un'ora per poi spegnersi...''

16 ottobre 2017 17:13

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